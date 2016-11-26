Защитник "Амкара" обвинил игрока "Арсенала" в расизме

Защитник "Амкара" Секу Конде обвинил игрока "Арсенала" Дмитрия Айдова в оскорблении на расовой почве. Во втором тайме матча 15-го тура чемпионата России, в котором пермяки победили 1:0, в штрафной гостей началась потасовка. По словам Конде, произошло это после слов Айдова в адрес Фегора Огуде.

– Я его имени не знаю, защитник под 4-м номером. Я увидел, что он хочет драться с Огуде, – цитирует официальный сайт "Амкара" Конде. – Он сказал плохие слова: "Черный, иди на …" Прости меня, но просто там плохие слова он сказал. И еще "обезьяна". Я сказал, ну как можно говорить "обезьяна"? Сейчас в футболе нельзя быть расистом. Ты человек – я человек. У тебя кровь красная, и у меня – красная. Почему ты сказал "обезьяна"? Это просто футбол, но я должен всегда защищать своих. И Огу, и любого другого футболиста "Амкара".

– В итоге вы просто успокоились и приняли эту ситуацию?

– Да, ничего. Это футбол. После игры уже все нормально. Просто во время футбола все хотят победить, и поэтому на эмоциях. А после игры уже жмут руки, здороваются – и все нормально.