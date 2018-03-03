Андреас Гранквист: "В ворота "Краснодара" был назначен глупый пенальти"

Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист после матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" (3:1) подчеркнул, что для него не будет лучшего результата, чем выйти с "быками" в Лигу чемпионов. Отметим, что футболист в минувшей встрече записал на своей счет результативную передачу.
– Третий гол? Я рванул вперед, потом получил хороший пас от Смолова и пытался найти пасом Мамаева. Очень рад, что он забил, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Гранквист. - Мы знали как сыграл "Зенит", поэтому эта победа для нас очень важна, так как она выводит нашу команду на второе место.
Я всегда стараюсь выложиться на сто процентов для клуба, и этой пятый год с "Краснодаром". Для меня не будет лучшего результата, чем выйти с "Краснодаром" в Лигу чемпионов.
Мы знали, что "Ростов" делает ставку на контратаки и стандарты, поэтому готовились к этому. Сначала нам удалось забить в первом тайме, но позже нам был назначен глупый пенальти. Потом все-таки мы смогли собраться и одержать победу.
Артур Дент
Ну и дурак. Была одна ошибка. стало две. Хотя Мамаев вроде спас, ошибки на исход не повлияли )))). Вроде так КДК, эти иезуиты формулируют.
22:01 3 марта
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матрац уравнял... оба левых пенальти были..
21:45 3 марта
Артур Дент
А в ворота Ростова?
21:38 3 марта