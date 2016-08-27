Анатолий Тимощук: "Приехал на "Петровский" "Зениту" на фарт"

На матче 5-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Амкар" (3:0) присутствовал Анатолий Тимощук, который в свое время был капитаном петербуржцев, а ныне выступает за "Кайрат". После игры украинец отметил, что нынешний уровень сине-бело-голубых – не более 45 процентов от того, что требует их новый главный тренер, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Какими судьбами на "Петровском"?

– Как известно, выступления за сборную я приостановил. Сейчас выходные – посмотрел график игр "Зенита", решил приехать. Очень интересно было посмотреть вживую на игру сине-бело-голубых, тем более соперник – неплохой. "Амкар" – крепкая команда.

– Ваши впечатления от игры?

– Вначале была некоторая нервозность, потом у "Зенита" все пошло лучше. Забили красивые мячи, были еще моменты. Пермяки что-то пытались делать полумоментами. Но свой план на игру они вряд ли выполнили. Итог – заслуженная победа "Зенита".

– Знали, что до этого "Амкар" не пропустил ни одного мяча?

– Да. Выходит, я на фарт приехал. Наши ведь первыми Селихову забили. А сами на ноль сыграли. Получил от футбола большое удовольствие.

– Вы прекрасно знаете, что такое футбол Луческу. В игре "Зенита" он уже проглядывается?

– Если говорить о владении мячом, то команда хорошо выполняет установку тренера. Что касается скоростного объема и быстроты – есть определенные проблемы. Плюс, как я слышал, "Зенит" работает под нагрузкой. К этому тоже надо привыкнуть. Тем более нет Халка, Данни травмирован. Это весомые потери для команды. Но в этом тренере уверен на все сто процентов. Думаю, то, что мы видим, – это 45 процентов от того, что хочет видеть Луческу.