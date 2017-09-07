Анатолий Тимощук: "Не собирался переходить из "Шахтера" в "Зенит"

Бывший полузащитник "Зенита" Анатолий Тимощук в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, что в 2007 году на сборе в Испании он общался с футбольными агентами. По его словам, во время диалога у него в шутливой форме спросили, не хочет ли он перейти в клуб из России.

– В январе 2007-го вы играли против "Зенита" в Испании в контрольном матче. Наверное, тогда еще не могли предположить, что скоро переедете в Петербург?

– Я не собирался уходить из "Шахтера". После Испании мы отправились на Кубок Первого канала в Израиль. Однажды вечером сидели с ребятами, разговаривали. Здесь же присутствовали несколько футбольных агентов. Общение было скорее шутливое. Я их подначивал: "У вас такие связи, вы все можете". Они мне в ответ: "А в Россию поедешь?" Ответил, что, если последует хорошее предложение, будем обсуждать. Не думал, что все это серьезно и что события начнут развиваться столь быстро.

На следующий день мне позвонил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания. Я был в легком замешательстве, но согласился с тем, что стоит начать переговоры. Переговорный процесс между клубами продолжался весь февраль. Для меня главным условием была договоренность между "Шахтером" и "Зенитом". Все остальное – вторично. Сергей Александрович Фурсенко несколько раз прилетал в Донецк и общался с президентом нашего клуба. Когда стороны нашли общий язык, договориться со мной было несложно. Меня привлекло появление новой цели и возможности расти дальше. По финансовой стороне сразу же согласился с предложением "Зенита". Никаких особых условий не выдвигал.

