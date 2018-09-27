Алексей Смертин: "Расизм болельщиков "Торпедо"? Характер кричалок определит КДК"

Инспектор РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин подтвердил информацию "СЭ" о том, что инспектор матча 1/16 финала Олимп-Кубка России "Торпедо" - "Динамо" (0:1) Фейзудин Эрзиманов зафиксировал в протоколе встречи, что на игре звучали оскорбительные кричалки. В частности наш корреспондент снял видео, на котором болельщики "Торпедо" оскорбляли полузащитника бело-голубых Самбу Соу.

- Как известно, матч "Торпедо" - "Динамо" носил повышенную степень риска, - начал Смертин. – Матч подразумевал высокий интерес со стороны, прежде всего, представителей КДК и мониторинговых служб – и те, и другие присутствовали на игре. Следовательно, они все видели. Полные отчеты я получу уже в ближайшее время.

Но уже сейчас могу подтвердить, что с трибун звучало много оскорбительных выкриков. Однако определить их характер может только Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на одном из ближайших заседаний. Если есть состав нарушения, то КДК, конечно, применит санкции. Тем более делегат все это зафиксировал, поэтому у КДК будет полная картина. (Андрей Сизякин)

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