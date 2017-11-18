Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" собран и настроен на игру с ЦСКА"

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Алексей Поддубский в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что команда настроена на эту игру и не допустит провала.

– Сейчас команда собрана. Мы прошлую игру с "Арсеналом" проанализировали, сделали выводы. Мы настроены на игру с ЦСКА, – отметил Поддубский в эфире телеканала "Наш футбол". – Планируем сыграть в одного нападающего. Первую игру с ЦСКА мы полностью провалили. Это была самая провальная игра. Все проанализировали. Больше не хотим допускать таких провалов.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" – ЦСКА