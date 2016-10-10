Алексей Николаев: "Без советов Иванова мне будет сложно"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев признался, что считает необходимым получать рекомендации от Валентина Иванова, которого сменил на этом посту. Он отметил, что в ближайшее время обязательно встретится с Ивановым.

– Вы с вашим предшественником после его отставки общались?

– Да, это была личная беседа. Уверен, в ближайшее время еще будет разговор с Валентином Валентиновичем. Без его рекомендаций и советов мне будет тяжело.

– Вы готовы управлять кораблем, который постоянно подвергается атаке?

– Как говорится, "Партия сказала: "Надо!" Комсомол ответил: "Есть!". Для меня это в новинку, какого-то организаторского опыта нет. (Сергей АСТАХОВ)