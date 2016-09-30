Алексей Игонин: "Если "Зенит" сыграет в полную силу, "Спартак" ему не соперник"

Бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин в преддверии матча со "Спартаком" считает, что питерцы пока не показали всего своего класса.

– "Спартаку" лучше и не приезжать в Санкт-Петербург к такому грозному "Зениту"?

– Почему? Все-таки питерцам в последних матчах многое позволяли соперники. Игроки АЗ допускали очень грубые ошибки, просто ужасные. Думаю, "Спартак" такого себе не позволит, в такие поддавки не сыграет. Тактически красно-белые действуют гораздо грамотнее, а в воскресенье еще добавится и мотивация.

– И все-таки именно "Зенит" – явный фаворит в предстоящей игре?

– Да, хозяева фавориты. Я вот еще о чем бы сказал. В своих лучших матчах в этом сезоне "Спартак" играл на 100 процентов, а то и на 105. В итоге и наступил какой-то спад. Ровно пройти чемпионат нереально.

– А "Зенит"?

– Думаю, на 75 – 80 процентов, играл не в полную силу. И я понимал, что он может в любой момент добавить. В общем, если "Зенит" сыграет на все 100 процентов, нынешний "Спартак" ему не соперник. Питерцы добавляют, просто последние соперники не вынуждали их демонстрировать весь свой потенциал. (Виталий АЙРАПЕТОВ)