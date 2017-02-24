Алексей Гасилин: "В "Амкаре" в меня верят, есть огромное желание выкладываться на сто процентов"

Новичок "Амкара" нападающий Алексей Гасилин заявил, что для него было несложно сделать выбор в пользу пермского клуба, так как он считает этот город своей второй родиной. 20-летний футболист перешел в "Амкар" из "Зенита", контракт с игроком рассчитан на 3,5 года. В текущем сезоне в составе "Зенита-2" он провел 19 матчей в чемпионате ФНЛ и забил 8 мячей.

– Я очень рад присоединиться к "Амкару" – это прекрасная команда с замечательным тренерским штабом, – цитирует сайт "Амкара" Гасилина. – Здесь в меня верят, и у меня огромное желание на сто процентов выкладываться в играх и тренировках. У меня было много предложений от клубов РФПЛ, но сделать выбор оказалось несложно. Ведь Пермь – это фактически моя вторая родина, у меня здесь много родственников, и я сюда часто приезжал, еще будучи школьником. С нетерпением жду встречи и с ними и, конечно, с болельщиками "Амкара"!