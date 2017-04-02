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Алексей Березуцкий подвернул голеностоп. У Головина мышечный спазм

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Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий и полузащитник Александр Головин получили травмы в матче 21-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов", сообщает "Р-Спорт". Березуцкий подвернул голеностоп, а у Головина мышечный спазм задней поверхности бедра. Оба игрока должны успеть восстановиться к встречу 22-го тура премьер-лиги против "Краснодара".

По информации издания, полузащитник красно-синих Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в контрольном матче РоссияБельгия. Хавбек не сможет принять участие в игре с "быками" и пропустит ближайшие две-три недели.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170402/1118526816.html

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