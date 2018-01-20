Александр Зотов: "Динамо" считает, что Погребняк поступил неправильно, у него другое мнение"

Генеральный директор профсоюза футболистов Александр Зотов в интервью "СЭ" отметил, что не видит никаких оснований по увольнению форварда Павла Погребняка из "Динамо". Напомним, клуб не взял футболиста на сборы. А потом появилась информация, что "Динамо" может либо оштрафовать форварда на 20 миллионов евро, либо уволить его за прогул.
– "Динамо" хочет наказать Погребняка, но пока не ясно как?
– "Динамо" хочет отреагировать. А будет ли это выговор, взыскание – нужно спросить у клуба.
– Павел действительно улетел без разрешения клуба на матч "Ювентуса" в Турин?
– У каждого своя правда. Я не хочу сейчас спекулировать. Клуб считает, что игрок поступил неправильно. У футболиста, как я понимаю, другое мнение. Там рабочие, нормальные отношения. Никто ни с кем через губу не разговаривает. Идет диалог, какой-то конфликтной ситуации я не увидел.
– Иными словами сейчас оснований у "Динамо" уволить Погребняка нет?
– Я не вижу таких оснований. Как будет дальше? Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Александр Зотов: "Не вижу у "Динамо" оснований для увольнения Погребняка"
hhh.14170
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16:49
ЗЮК~
Гениальный клоун.
14:10