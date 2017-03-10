Александр Тарханов: "Сложно что-то выделить в игре "Арсенала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед началом матча 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" подчеркнул, что ему непросто было выделить что-то в игре соперника, основываясь на предыдущих встречах. При этом специалист отметил, что плотный график не должен повлиять на игру екатеринбуржцев.

- Плотный график? "Урал" должен привыкать к этому, потому что так играют во всем мире, - сказал Тарханов в интервью телеканалу "Наш футбол". - В нашем составе не выйдет новых игроков. Иванов, который появится на поле, играл и раньше.

Что можно отметить в игре "Арсенала"? Очень сложно об этом говорить. В прошлом матче туляки пропустили два быстрых мяча, после чего "Оренбург" закрылся. "Канониры" владели преимуществом, но не смогли пройти плотную оборону.

Трансляция матча "Арсенал" - "Урал"