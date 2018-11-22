Александр Шикунов: "С отставкой Тихонова терпели до последнего момента"

Директор "Крыльев Советов" по развитию Александр Шикунов рассказал о причинах отставки Андрея Тихонова с поста главного тренера команды.

– Как прошло расставание с Андреем Тихоновым? Без битья посуды?

– Ну а что поделать? Все терпели до конца, все ждали. И руководство, и болельщики, и мы. Но когда пропускаешь по три-четыре мяча, когда проигрываешь прямым конкурентам, нужно уже что-то делать. Команда нестабильная, очков нет, а время уходит. В итоге пришли к такому решению. Как я уже сказал, терпели до последнего момента.

– Почему у Тихонова не получилось?

– Он тоже попал в непростую ситуацию. Команду комплектовали только в августе, а не в июле или июне. На сборах новичков у него не было. Играл на старом багаже. В премьер-лиге с таким составом объективно тяжело. Необходимо было усиление. А нужные игроки приобретались поздновато… (Виталий Айрапетов)

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