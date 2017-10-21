23:28 21 октября | Футбол — РФПЛ

Александр Селихов: "Идову грамотно шел на пенальти"

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Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) выразил мнение, что нападающий пермяков Брайан Идову ​нацеленно шел на пенальти.

В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.

Пенальти был? – вопрос Селихову.

– Сейчас посмотрел картинку – Брайан нацеленно шел на пенальти. Видно, что он мог меня перепрыгнуть, но грамотно шёл на пенальти. Только что посмотрел картинку – больше был пенальти, чем не было. (Сергей ЕГОРОВ)

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Спартак М - Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Курт Лямке

Сейчас свиното опять нас будут уверять: Фксм никогда ни в чем ни в таком..... :))))))))))))))

00:23

Генри Морган

Был. Даже Селихов признаёт очевидность этого момента.

00:18

novic

Какая разница, кто куда шёл. Сознательно, не сознательно. Был пенальти или не был? Вот в чём вопрос.

23:42 21 октября