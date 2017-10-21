Александр Селихов: "Идову грамотно шел на пенальти"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) выразил мнение, что нападающий пермяков Брайан Идову нацеленно шел на пенальти.
В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.
– Пенальти был? – вопрос Селихову.
– Сейчас посмотрел картинку – Брайан нацеленно шел на пенальти. Видно, что он мог меня перепрыгнуть, но грамотно шёл на пенальти. Только что посмотрел картинку – больше был пенальти, чем не было. (Сергей ЕГОРОВ)
"Момент тяжелый, но арбитр ошибся". Официально – о пенальти в матче "Спартак" – "Амкар"
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Курт Лямке
Сейчас свиното опять нас будут уверять: Фксм никогда ни в чем ни в таком..... :))))))))))))))
00:23
Генри Морган
Был. Даже Селихов признаёт очевидность этого момента.
00:18
novic
Какая разница, кто куда шёл. Сознательно, не сознательно. Был пенальти или не был? Вот в чём вопрос.
23:42 21 октября