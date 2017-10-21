Александр Селихов: "Идову грамотно шел на пенальти"

Вратарь "Спартака" Александр Селихов после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0) выразил мнение, что нападающий пермяков Брайан Идову ​нацеленно шел на пенальти.

В конце матча арбитр Павел Кукуян не стал наказывать красно-белых пенальти после того, как голкипер Александр Селихов сбил защитника пермяков Брайана Идову.

– Пенальти был? – вопрос Селихову.

– Сейчас посмотрел картинку – Брайан нацеленно шел на пенальти. Видно, что он мог меня перепрыгнуть, но грамотно шёл на пенальти. Только что посмотрел картинку – больше был пенальти, чем не было. (Сергей ЕГОРОВ)

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