Александр Самедов: "У Селихова есть все качества, чтобы стать большим футболистом"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов заявил, что на матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи" трибуны стадиона будут переполнены. Также футболист считает Александра Селихова классным голкипером и отметил, что у него все впереди.

– Вы первый раз играли при таком количестве зрителей в выездном матче. Насколько это важно?

– Это было потрясающее впечатление, – сказал Самедов. – Много людей приехало болеть за нас. Думаю, что в воскресенье будет еще больше народу. Трибуны будут переполнены. Все ждут победы, и мы постараемся порадовать болельщиков.

– Что думаете о Селихове и что ему надо сделать, чтобы быть такой же звездой, как вы?

– Это классный вратарь, но здесь большая конкуренция. Все у него впереди. Есть все качества, чтобы стать большим футболистом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)