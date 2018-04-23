Александр Мостовой: "Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного в "Спартаке" неправильно"

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в интервью "СЭ" отметил, что нужно отдать должное "Ахмату" за игру в матче 27-го тура чемпионата России (1:3). Мостовой также добавил, что неправильно кого-то одного обвинять в поражении от грозненцев.

– В футбольных качествах Промеса тоже мало кто сомневается. Но где он был сегодня? Вам не кажется, что голландец редко вытаскивает сложные матчи "Спартака"?

– Ну мы опять скатываемся на персоналии. Зачем называть фамилии? Сегодня проиграла команда. Обвинять кого-то одного неправильно. И в то же время нужно отдать должное "Ахмату". Молодцы.

– Каррера сказал, что это тренерское поражение.

– Правильно сделал. Так должен говорить любой тренер.

– Каррера себя не исчерпал?

– Футбол удивительная штука. Карреру два года назад вообще никто не знал. Исчерпал ли он себя? Поверьте мне, Каррера не обидится, даже если ему придется уехать из "Спартака"?

– Почему?

– Он сделал то, что многим не удавалось осуществить 16 лет. Он сделал себе имя, заработал хорошие деньги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Мостового - скоро на "СЭ"