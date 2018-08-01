Александр Максименко: "О том, что выйду в старте "Спартака", узнал только на установке"

Голкипер "Спартака" Александр Максименко признался, что удивился, узнав на предматчевой установке, что сыграет в основе столичной команды. 20-летний вратарь дебютировал за красно-белых в российском чемпионате в матче 1-го тура против "Оренбурга" (1:0).

- На предматчевой установке узнал, что сыграю в основе, - сказал Максименко "СЭ". - Никто из вратарей до последнего ничего не знал, готовились на равных. И мне, и Теме Реброву, и Владу Терешкину объясняли, как действовать на поле, мы все были готовы.

– Удивились, когда при объявлении состава прозвучала ваша фамилия, а не опытного Реброва?

– Удивление было, да. Но оно быстро ушло. Начал готовиться к матчу. Испугаться не успел.

– Что просили перед игрой Каррера и Риомми?

– В принципе, то же самое, что и перед прошлым матчем с Нальчиком. "Если уверен – отдавай, если не уверен – не отдавай, а выбивай". Требовалось сыграть попроще, избежать малейшего риска.

– Матч в итоге для вас вышел совсем спокойным...

– Согласен. Работы было немного. Защита сыграла здорово, почти ни одного момента не позволила создать "Оренбургу". В конце только поймал мяч после парочки навесов, да и все. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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