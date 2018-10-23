20:18 | Футбол — РПЛ

Александр Ломовицкий - о Каррере: "Этот человек осуществил мою детскую мечту"

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Полузащитник "Спартака"  Александр Ломовицкий в своем Инстаграме опубликовал совместную фотографию с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой. 20-летний хавбек заявил, что итальянский специалист осуществил его детскую мечту. 

Этот Человек осуществил мою детскую мечту. Спасибо вам большое, Мистер.
Спасибо за все и удачи !!! - написал Ломовицкий.

Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера "Спартака" 22 октября.

"Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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