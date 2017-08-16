Александр Головин: "В игре с "Янг Бойз" не думал о скаутах "Боруссии"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в интервью "СЭ" отметил, что ему было приятно узнать об интересе со стороны дортмундской "Боруссии". Скауты немецкого клуба следили за игрой хавбека в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Янг Бойз" (1:0).
– В курсе, что за вашей игрой против "Янг Бойз" наблюдали скауты дортмундской "Боруссии"?
– Было приятно об этом прочитать. Но вообще не думал о скаутах "Боруссии". Я – игрок ЦСКА, все мои мысли сейчас только об этой команде.
– Вас называют сейчас самым одаренным российским молодым игроком. Но Виктор Гончаренко сказал про вас: "Головина не заносит от похвалы в прессе. Он все такой же мальчик, любящий футбол". А что или кто не позволяет вам зазвездиться?
– Даже не знаю. Может быть, все потому, что я родом из маленького города. И понимаю, как все это мне далось. Я же и думать не мог, что дорасту до уровня ЦСКА и буду играть за основную команду.
– А что родители вам говорят?
– Папа в молодости сам играл в футбол. По-прежнему дает какие-то советы. Конечно, родители смотрят каждый мой матч. (Виталий АЙРАПЕТОВ)