10:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Гацкан: "На ПСВ "Ростову" должно хватить сил"

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Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан посетовал на плохую реализацию моментов в матче 17-го тура премьер-лиги с "Зенитом". Он выразил надежду, что команде хватит сил на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ.

– Почему не удалось победить? – цитирует Sportbox Гацкана. – Нас подвела реализация наших моментов, а также проблемы с последним пасом.

– Впереди ПСВ. Какие ожидания от этого матча?

– В последние дни мы готовились только к "Зениту". Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться. Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное – правильно настроиться в психологическом плане.

– Какие планы на отпуск?

– Поедем всей семьей в теплые страны. Конкретно в Дубай. Планы на Новый год? Будем его встречать дома в Молдавии с семьей. Пригласим наших родственников, я их уже давно не видел, почти полгода.

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Дополнительная информация

http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/spbnews_NI697301_Aleksandr_Gackan_Ne_pobedili_Zenit_iz_za_plohoj_realizacii_momentov

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