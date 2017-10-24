Александр Егоров: "Момент с падением Идову в штрафной "Спартака" был виден из космоса"

Бывший арбитр ФИФА Александр Егоров раскритиковал судью Павла Кукуяна, не назначившего пенальти в матче 14-го тура чемпионата России "Амкар" - "Спартак" (0:0). На 85-й минуте встречи он усмотрел в падении форварда пермяков Брайана Идову в чужой штрафной симуляцию и показал ему желтую карточку.

- Глупо отрицать, что тут был пенальти, - сказал Егоров в эфире программы "Свисток". - Почему Кукуян принял такое решение?.. Это был открытый момент, который виден из космоса. Если арбитр не назначает такие пенальти, ему не место в премьер-лиге.

В момент паса арбитр должен был ускориться, но он как бежал, так и продолжил бежать на той же скорости. Лайнсмен обязан был помочь. Почему так получилось? Может, побоялся, может, нехватка опыта. Таких ошибок просто нельзя допускать.

Я даже не буду говорить, что было бы, если бы такая ситуация была в матче ЦСКА - "Спартак" или "Зенит" - "Спартак". Она и в этом матче не должна была происходить.

Даже Селихов признал: в ворота "Спартака" был пенальти