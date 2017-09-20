Александр Дюков: "Луческу считал, что полемика может быть полезна всему нашему футболу"

В понедельник "Зенит" разгромил "Уфу"​ (3:0) и единолично возглавил турнирную таблицу. О старте нового сезона, трансферах, последних изменениях в системе петербургского клуба и общей ситуации в российском футболе в интервью "СЭ" рассказал председатель совета директоров сине-бело-голубых Александр Дюков.

– В интервью "СЭ" Луческу сказал, что вы часто общались, он всегда находил у вас поддержку. При этом Мирча запомнился достаточно жесткой критикой в адрес арбитров, журналистов и даже Виталия Мутко. Вряд ли клуб поддерживал подобные высказывания. Вы обсуждали это с ним?

– Безусловно. Луческу – тренер и прежде всего человек с уже сложившимся мировоззрением. Он считал, что такая полемика может быть полезна не только клубу, но и всему российскому футболу.

– В том же самом интервью Луческу заявил, что хотел приобрести Фернанду и Луиза Адриану, но они оказались в "Спартаке".

– Первый раз фамилии Фернанду и Адриану были упомянуты в разговоре с Луческу именно мной, и оба раза уже после того, как переходы в "Спартак" состоялись. Реакция Мирчи была спокойной: мол, перешли и перешли. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Александра Дюкова