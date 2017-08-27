Александр Довбня: "Промес в каждой игре вратарям создает проблемы"

Вратарь "СКА-Хабаровска" Александр Довбня в интервью "СЭ" отметил, что не опасался дальних ударов Дениса Глушакова в матче 8-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:0). По его словам, угроза в составе красно-белых могла исходить от кого угодно.

– Перед игрой вы больше всего опасались дальних ударов Глушакова?

– Нет. Понимал, что в составе чемпионов России угроза может исходить буквально от каждого футболиста. Я вообще выхожу, играю и ничего не опасаюсь.

– В итоге больше всех проблем вам доставил Промес.

– Промес в каждой игре всем вратарям создает проблемы. И забивает, и отдает.

– Вы теперь у него в черном списке.

– Ну что ж. Ничего страшного (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Спартак"

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