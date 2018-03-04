Александр Бородюк: "Матч "Локомотив" - "Спартак" не стал таким зрелищным, как ожидалось"

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший тренер сборной России Александр Бородюк считает, что "Локомотив" благодаря ничье в матче 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) сделал небольшой шаг к победе в турнире. Бородюк считает, что ничейный результат отражает ход игры.

- Честно говоря, результат матча меня не удивил. - сказал Бородюк. - Во-первых, боевое состояние и "Локомотива", и "Спартака" было примерно одинаковым: это и состав, и физическая готовность, которую оба клуба показали в Лиге Европы, несмотря на результат, и, конечно же, погодные условия, которые уравняли шансы. Матч был полон напряжения и, возможно, не стал таким зрелищным, как ожидалось. Но борьба показала, что оба клуба находятся практически в оптимальном состоянии, чтобы продолжить борьбу за золото.

Не думаю, что состав, который выставил Семин, говорил о стремлении к ничьей. Известно, что Фарфан не окончательно восстановился после травмы. А без него атака железнодорожников не представлялась столь неожиданной и опасной. Фернандеш сделал почти невозможное. Но в одиночку ему было сложно вскрывать оборону чемпиона. Что касается "Спартака", то в этом матче Луиз Адриану сделал все, что мог, но не у него не было должной поддержи со стороны Промеса, который в этой встрече не выглядел лидером.

А потому 0:0, при довольно удачных действиях обороны и Селихова с Гильерме, оказался счетом, который соответствовал истинному положению дел на поле.

Сложно что-то определенное сказать о дебюте Максимовича, а этот вопрос наверняка интересует болельщиков "Спартака". Время покажет. Но то, что оборона чемпиона не дала сбоев, наверное, его поклонников обнадеживает. Что касается "Локомотива", то эта ничья для него пусть небольшой, но еще один шаг к чемпионству. (Александр ЛЬВОВ)