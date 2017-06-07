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Агент Миранчука: "У Алексея есть возможность уйти в хороший европейский клуб"

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Агент полузащитника "Локо" Алексея Миранчука Павел Андреев прокомментировал "СЭ" подписание нового контракта игрока с клубом. Ранее "Локомотив" подтвердил заключение нового договора сроком на четыре года.

– У Алексея есть возможность, если будет предложение от хорошего европейского клуба, уйти, – говорит Андреев. – Все предусмотрено, "Локо" пошел навстречу, все хорошо.

В завершившемся чемпионате 21-летний Миранчук провел 29 матчей, в которых забил три гола. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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зенит-супер-чемпион

а будет ли предложение?

22:20

Mark Krass

29 матчей и три гола это очень сильно. Ну прям на уровне звезды Коко.)) Ссаными тряпками таких мастеров в фнл гнать надо за еду играть на огородах, а не раскармливать их как жирных котов.

21:52

coxo

после чм он и даром там никому не будет нужен игрок посредственный

21:50

Zerratt_

По-русски - опция в контракте.

21:38