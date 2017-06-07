Агент Миранчука: "У Алексея есть возможность уйти в хороший европейский клуб"

Агент полузащитника "Локо" Алексея Миранчука Павел Андреев прокомментировал "СЭ" подписание нового контракта игрока с клубом. Ранее "Локомотив" подтвердил заключение нового договора сроком на четыре года.

– У Алексея есть возможность, если будет предложение от хорошего европейского клуба, уйти, – говорит Андреев. – Все предусмотрено, "Локо" пошел навстречу, все хорошо.

В завершившемся чемпионате 21-летний Миранчук провел 29 матчей, в которых забил три гола. (Сергей ЕГОРОВ)