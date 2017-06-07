Агент Миранчука: "У Алексея есть возможность уйти в хороший европейский клуб"

Агент полузащитника "Локо" Алексея Миранчука Павел Андреев прокомментировал "СЭ" подписание нового контракта игрока с клубом. Ранее "Локомотив" подтвердил заключение нового договора сроком на четыре года.
– У Алексея есть возможность, если будет предложение от хорошего европейского клуба, уйти, – говорит Андреев. – Все предусмотрено, "Локо" пошел навстречу, все хорошо.
В завершившемся чемпионате 21-летний Миранчук провел 29 матчей, в которых забил три гола. (Сергей ЕГОРОВ)
wedes
Хорошему европейскому клубу Миранчук даром не нужен.
10:50
Невероятный
Миранчук игрок нормальный, но, конечно, не выдающийся. И я согласен - масс-медиа его распиарили донельзя, хотя он того не стоит. Ну так ведь и Дзюбу с Кокориным распиарили до невероятных масштабов. Но других игроков у нас нет, приходится писать о тех, кто есть, а есть, к сожалению, у нас только эти. Это как своего ребенка нахваливаешь и превозносишь, хотя понимаешь, что есть дети гораздо талантливее и умнее твоего чада, но дети то эти чужие, а ты любишь своего родного.
09:40
saber1
Ну развонялись тут. Норм игрок, ему бы усердия чуть по-больше и мог бы заиграть где угодно, да и получше Головина.
08:02
Трубадур
в хороший клуб он может уйти только мячи после треньки собирать
23:55 7 июня
Slim Taller
По-моему,переоценённый игрок.Не вижу в его игре ничего такого,что-бы кого-то заинтересовать.Тот же Головин,резко прибавивший за прошлый сезон, по своему уровню уже превосходит эту распиаренную звезду.
23:54 7 июня
foreverCSKAforever
Сам Кайрат может обратить внимание на звезду.
23:10 7 июня
зенит-супер-чемпион
а будет ли предложение?
22:20 7 июня
Mark Krass
29 матчей и три гола это очень сильно. Ну прям на уровне звезды Коко.)) Ссаными тряпками таких мастеров в фнл гнать надо за еду играть на огородах, а не раскармливать их как жирных котов.
21:52 7 июня
coxo
после чм он и даром там никому не будет нужен игрок посредственный
21:50 7 июня
Zerratt_
По-русски - опция в контракте.
21:38 7 июня