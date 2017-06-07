21:29 7 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Миранчука: "У Алексея есть возможность уйти в хороший европейский клуб"

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Агент полузащитника "Локо" Алексея Миранчука Павел Андреев прокомментировал "СЭ" подписание нового контракта игрока с клубом. Ранее "Локомотив" подтвердил заключение нового договора сроком на четыре года.

– У Алексея есть возможность, если будет предложение от хорошего европейского клуба, уйти, – говорит Андреев. – Все предусмотрено, "Локо" пошел навстречу, все хорошо.

В завершившемся чемпионате 21-летний Миранчук провел 29 матчей, в которых забил три гола. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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wedes

Хорошему европейскому клубу Миранчук даром не нужен.

10:50

Невероятный

Миранчук игрок нормальный, но, конечно, не выдающийся. И я согласен - масс-медиа его распиарили донельзя, хотя он того не стоит. Ну так ведь и Дзюбу с Кокориным распиарили до невероятных масштабов. Но других игроков у нас нет, приходится писать о тех, кто есть, а есть, к сожалению, у нас только эти. Это как своего ребенка нахваливаешь и превозносишь, хотя понимаешь, что есть дети гораздо талантливее и умнее твоего чада, но дети то эти чужие, а ты любишь своего родного.

09:40

saber1

Ну развонялись тут. Норм игрок, ему бы усердия чуть по-больше и мог бы заиграть где угодно, да и получше Головина.

08:02

Трубадур

в хороший клуб он может уйти только мячи после треньки собирать

23:55 7 июня

Slim Taller

По-моему,переоценённый игрок.Не вижу в его игре ничего такого,что-бы кого-то заинтересовать.Тот же Головин,резко прибавивший за прошлый сезон, по своему уровню уже превосходит эту распиаренную звезду.

23:54 7 июня

foreverCSKAforever

Сам Кайрат может обратить внимание на звезду.

23:10 7 июня

зенит-супер-чемпион

а будет ли предложение?

22:20 7 июня

Mark Krass

29 матчей и три гола это очень сильно. Ну прям на уровне звезды Коко.)) Ссаными тряпками таких мастеров в фнл гнать надо за еду играть на огородах, а не раскармливать их как жирных котов.

21:52 7 июня

coxo

после чм он и даром там никому не будет нужен игрок посредственный

21:50 7 июня

Zerratt_

По-русски - опция в контракте.

21:38 7 июня