Адвокат жены Глушакова: "Дочь Дениса жаловалась, что футболист применяет физическое насилие"

Алиса Образцова, являющаяся адвокатом супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявила, что старшая дочь футболиста жаловалась на то, что хавбек применяет к ней физическое насилие в качестве воспитательной меры.

- На сегодняшнем заседании были заслушаны показания свидетелей. С нашей стороны была мама Дарьи, которая видела их отношения много лет и могла дать более объективную оценку, - приводит слова Образцовой "МК". - Более того, она рассказала, что старшая дочь пары жаловалась на то, что Денис применяет к ней физическое насилие в качестве воспитательной меры.

Мы попросили привести пример проступка ребенка, за которое он был наказан подобным образом: девочка уронила пульт от телевизора и он сломался - выпали батарейки. То есть, мы в принципе против физических мер воздействия, но еще и за такую мелочь - просто возмутительно.

Напомним, ранее в Интернете появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал Дарье, используя нецензурную лексику. 18 января в Никулинском суде города Москвы состоялось очередное заседание о бракоразводном процессе, взысканию алиментов и определении места жительства детей футболиста и его супруги.

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