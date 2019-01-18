Адвокат Мамаева - об отмене футбольного матча в "Бутырке": "В четверг побывал в СИЗО, там продолжают готовиться к мероприятию"

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировал "СЭ" информацию об отмене футбольного матча в столичном СИЗО-2 "Бутырка", в котором должен был принять участие хавбек. Об этом в своем Твиттере сообщил член ОНК Павел Пятницкий со ссылкой на свои источники в ФСИН. Ранее он активно выступал против проведения мероприятия.

Мамаев, форвард "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий находятся под стражей в "Бутырке" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года.



- Мне ничего не известно об этом. Вчера общался с Мамаевым в СИЗО, с его слов понял, что подготовка и какие-то организационные моменты по проведению матча еще обсуждаются и что никто его не отменял, - сказал Бушманов. - Наоборот, предпринимаются действия для того, чтобы устроить игру в ближайшее время. Например, насколько мне известно, расчищена и подготовлена площадка. Если под нажимом или еще каким-то причинам все-таки было принято решение отменить матч, то это прискорбное известие. Это не дает положительного эффекта ни для кого. Такое действие с недоумением воспримут и те, кто находится в СИЗО, и неравнодушные к нашим подзащитным обычные граждане. В принципе препятствий для проведения игры нет, подобные прецеденты уже случались, знаю, что проводились занятия по йоге в женском изоляторе, какие-то спортивные мероприятия происходили и здесь, в "Бутырке". По моей информации, прокуратура тоже не увидела никаких нарушений закона и прав лиц, содержащихся под стражей.



- То есть, по вашим сведениям, об отмене матча пока речи нет?

- Да. Я повторно посещу Мамаева в понедельник и смогу уточнить, действительно ли принято такое решение. Надеюсь, что до Павла, как до одного из участников, доведут информацию о причинах. (Иван Торопцев)