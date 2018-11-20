Агент о товарищеских матчах на Кипре, которые могли быть договорными: "Брать результат за основу в товарищеской встрече – нонсенс"

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ряд российских и европейских клубов подозреваются в участии в договорных матчах. Об этом сообщил румынский портал The Black Sea.

Это происходило в зимние месяцы с 2016 по 2018 год на Кипре, где команды готовились к весенней части сезонов. По данным источника, несколько действующих и бывших футболистов были наняты для судейства товарищеских встреч, от них требовалось обеспечить необходимый заинтересованным лицам результат.

– Еще не видел реакцию местной прессы, но знаю одно – Румыния очень строго, я бы даже сказал жестко относится к вопросу договорных матчей. В федерации футбола даже есть комиссия, которая проверяет подозрительные игры, – сказал Пырнэу. – Не могу утверждать, правдива ли вся эта информация. На мой взгляд, нет.

– Почему так считаете?

– Просто знаю отношение к таким вещам в Румынии. Там под лупой каждая встреча, подобных прецедентов на моей памяти не было уже лет десять. Но не могу говорить с уверенностью на 100 процентов, поскольку не имею возможности залезть в голову к каждому игроку, судье или владельцу клуба.

– А если, как в данном случае, все происходит на сборах?

– По поводу румынского чемпионата у меня есть четкое мнение. А вот подготовительным периодом все сложнее, потому что любой тренер экспериментирует с составом, игроками, схемами.

– То есть, проблема не настолько масштабна?

– Еще раз повторю: игры на сборах – отдельная история. Команда может потерпеть поражения в десяти матчах из десяти в межсезонье, а потом выдать потрясающий чемпионат. Если бы речь шла о том, что в договорном характере заподозрили бы официальную игру – другое дело, здесь же речь идет о товарищеских.

На спаррингах люди договариваются, например, чтобы тайм длился не 45 минут, а 35, чтобы было больше замен, чем обычно. На то и сборы, чтобы варьировать условия и сочетания футболистов. Считаю, что брать за основу результаты контрольных встреч – нонсенс. Люди готовятся к серьезным стартам. Если тренер в перерыве на сборах меняет весь состав – это значит, что он сдает игру? (Иван Торопцев)

Кипрский обман: как организуют договорные матчи в Европе