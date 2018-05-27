Адвокат Родченкова раскритиковал ФИФА и обратился за помощью к Конгрессу США

Адвокат бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал ФИФА за нежелание наказывать российских спортсменов за антидопинговые нарушения. В феврале ФИФА выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не нашла доказательств антидопинговых нарушений среди российских футболистов. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте были упомянуты 34 пробы футболистов, с которыми могли быть проведены манипуляции. Родченков выступил главным информатором в расследовании.

- Я пришел к выводу, что многие международные спортивные организации по разным причинам отказываются проводить серьезные расследования и хотят замять дела о мошенничестве с допингом со стороны России, - цитирует Inside the Games Уолдена. - Одна из них - ФИФА.

Ситуация никогда не улучшится, и чистые атлеты не будут защищен, если Конгресс США не примет закон об уголовной ответственности за антидопинговые нарушения на международных турнирах. Я буду убеждать Конгресс не проходить мимо этой ситуации.