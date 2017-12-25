19:55 25 декабря | Футбол — "У своих ворот"

Вячеслав Колосков: "Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, он будет заниматься восстановлением справедливости"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил информацию "СЭ" о том, что Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза. В то же время функционер подчеркнул, что все отнеслись к решению Мутко с пониманием.

 
Виталий МУТКО.Мутко временно приостановил выполнение обязанностей в РФС. Live!

– По информации "СЭ", Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента РФС. Правда?

– У вас верная информация.

– Как к этому решению отнесся исполком РФС?

– С пониманием.

– На ваш взгляд, он поступил правильно?

– Правильно. Такая опция предусмотрена уставом РФС. У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены.

– Исполняющий обязанности Алаев?

– Да, по предложению Виталия Леонтьевича он выбран единогласно.

– То есть перевыборов никаких не ждать?

– Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.

– Пытался ли кто-то переубедить Мутко?

– Нет, он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосование.

– То есть Мутко сослался на историю с МОК?

– Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому. (Андрей СИЗЯКИН)

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Материалы сюжета: Виталий Мутко: пауза в РФС
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Stiffupperlip

Надо ему должность омбудсмена по спорту придумать . Будет рьяно защищать спортсменов, как он умееет. То-то врагов в МОК и ВАДА затрясёт .

20:14 25 декабря

pobedaSpartak

мутный Мутко мутит муть... третий год восстанавливает - становится только хуже... про футбол в стране вообще лучше не вспоминать. так он потом ещё и вернуться собрался)))

20:09 25 декабря

mishel1983

" ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости" -Колосков,видимо цитирует Мутку слово в слово,красава)))

20:07 25 декабря

марк де фоссен

Артист!Восстановлением попранной справедливости,я бы так еще на его месте выразился!)

20:03 25 декабря

Andre_Saratov

Странные существа люди... Ищут справедливость, хотя потеряли совесть. (с)

19:58 25 декабря