Вячеслав Колосков: "Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, он будет заниматься восстановлением справедливости"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил информацию "СЭ" о том, что Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза. В то же время функционер подчеркнул, что все отнеслись к решению Мутко с пониманием.

– По информации "СЭ", Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента РФС. Правда?

– У вас верная информация.

– Как к этому решению отнесся исполком РФС?

– С пониманием.

– На ваш взгляд, он поступил правильно?

– Правильно. Такая опция предусмотрена уставом РФС. У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены.

– Исполняющий обязанности Алаев?

– Да, по предложению Виталия Леонтьевича он выбран единогласно.

– То есть перевыборов никаких не ждать?

– Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.

– Пытался ли кто-то переубедить Мутко?

– Нет, он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосование.

– То есть Мутко сослался на историю с МОК?

– Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому. (Андрей СИЗЯКИН)