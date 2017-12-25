Вячеслав Колосков: "Мутко приостановил свою деятельность на посту главы РФС, он будет заниматься восстановлением справедливости"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков подтвердил информацию "СЭ" о том, что Виталий Мутко приостановил свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза. В то же время функционер подчеркнул, что все отнеслись к решению Мутко с пониманием.
– По информации "СЭ", Виталий Мутко приостановил свои полномочия на посту президента РФС. Правда?
– У вас верная информация.
– Как к этому решению отнесся исполком РФС?
– С пониманием.
– На ваш взгляд, он поступил правильно?
– Правильно. Такая опция предусмотрена уставом РФС. У него сейчас масса всяких дел по защите российских спортсменов и его самого. Он никуда не уходит. Просто временно приостанавливает свои полномочия на посту президента РФС. Это может быть и месяц, и два… Думаю, до завершения Олимпиады в Корее все эти вопросы будут разрешены.
– Исполняющий обязанности Алаев?
– Да, по предложению Виталия Леонтьевича он выбран единогласно.
– То есть перевыборов никаких не ждать?
– Нет, никаких перевыборов не будет. Все продолжится своим путем, будет весной конференция, на которой будут рассматривать текущие вопросы. Никакой внеочередной конференции не планируется.
– Пытался ли кто-то переубедить Мутко?
– Нет, он все очень толково объяснил. Здесь все люди взрослые, которые с пониманием отнеслись к возникшей ситуации. Все его поддержали без всякого голосование.
– То есть Мутко сослался на историю с МОК?
– Он сослался, что ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости и к спортсменам, и к нему самому. (Андрей СИЗЯКИН)
Stiffupperlip
Надо ему должность омбудсмена по спорту придумать . Будет рьяно защищать спортсменов, как он умееет. То-то врагов в МОК и ВАДА затрясёт .
20:14 25 декабря
pobedaSpartak
мутный Мутко мутит муть... третий год восстанавливает - становится только хуже... про футбол в стране вообще лучше не вспоминать. так он потом ещё и вернуться собрался)))
20:09 25 декабря
mishel1983
" ему нужно заниматься восстановлением справедливости по отношения справедливости" -Колосков,видимо цитирует Мутку слово в слово,красава)))
20:07 25 декабря
марк де фоссен
Артист!Восстановлением попранной справедливости,я бы так еще на его месте выразился!)
20:03 25 декабря
Andre_Saratov
Странные существа люди... Ищут справедливость, хотя потеряли совесть. (с)
19:58 25 декабря