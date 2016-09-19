Виталий Мутко: "Революций на конференции РФС не будет"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что от конференции РФС 24 сентября не стоит ждать революционных решений. Напомним, что на этой конференции состоятся выборы главы РФС. Помимо самого Мутко на эту должность претендуют Валерий Газзаев, Игорь Ефремов и Сергей Прядкин.

- Надо принимать взвешенное решение, возвращать себе бразды правления. Нам надо восстановить управление крупнейшей организацией – РФС, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Конференция должна принимать ответственные решения. На ней будет принята стратегия развития российского футбола. Никаких революций не будет. У РФС есть 10-12 обязательств. Революции не нужны, нужна грамотная работа.