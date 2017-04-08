13:45 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина"

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Президент РФС Виталий Мутко вновь высказался в поддержку лимита на легионеров. По его словам, если бы не было данного ограничения, то не было бы и таких игроков как Илья Кутепов и Роман Зобнин, представляющих "Спартак". На данный момент в премьер-лиге действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).

– Ну какая конкуренции?! Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина. И оба из академии Коноплева, – отметил Мутко на конференции РФС.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Мутко - дурак!! Реально!!! Или кутепов и зобнин офигенные футболисты?! Они просто вырасли на лимите!! И играю только потому, что нельщя взять других, более квалифицированных!! А игру кутеповп мы наблюдали в матче с КДИ!

14:24

Зайца нужно сшить!

2 человека на 16 команд РФПЛ, тогда сделайте лимит 1 + 10, 1 русский, 10 иностранцев и ваш Кутепов и Зобнин будут всегда в старте.

14:23

zux48

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

14:07

marksan

Лучше бы их и не было, а то уже сейчас пальцы веером!

14:06

Exsorsist

Не было бы Мутко и Прядкина, было бы 8 Месси, 8 -Роналду и 10 Гризманнов.

14:02

Kupservas

И не было бы такого министра...

13:59

Papasha_Killer

в динамо 11 человек этих Зобниных бегало в том году! и с лимитом

13:59

The glory !

а это кто такие ? Веталь жги ищчоооооо

13:58

СереХа

Зато были бы игроки уровня Аршавина, Игнашевича и Акинфеева. Все в точку.

13:58

serzheo

Да никого бы не было, дешевые негры бегали бы по лужайкам, а сборная прекратила бы свое существование.

13:54

Зайца нужно сшить!

Ахаха))) Крутышка, молодец. Из разряда "Стакан наполовину полон", а может было бы больше ребят и сильнее? Тех, кто прошёл жернова серьезной конкуренции, а не в тепличных условиях, из-за того что больше никого нет и при наличии паспорта РФ задорма попал в клуб и сбродную от безысходности?

13:53

SP2

Довольно двусмысленно. )) С учётом уровня игры сборной...

13:49

йа оршавен

как я ненавижу этого человека. тупой, наглый, бездарный.

13:49

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