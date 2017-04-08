Виталий Мутко: "Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина"

Президент РФС Виталий Мутко вновь высказался в поддержку лимита на легионеров. По его словам, если бы не было данного ограничения, то не было бы и таких игроков как Илья Кутепов и Роман Зобнин, представляющих "Спартак". На данный момент в премьер-лиге действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).

– Ну какая конкуренции?! Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина. И оба из академии Коноплева, – отметил Мутко на конференции РФС.