Виталий Мутко: "Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина"

Президент РФС Виталий Мутко вновь высказался в поддержку лимита на легионеров. По его словам, если бы не было данного ограничения, то не было бы и таких игроков как Илья Кутепов и Роман Зобнин, представляющих "Спартак". На данный момент в премьер-лиге действует схема "6+5" (не больше 6 иностранцев на поле во время матча).
– Ну какая конкуренции?! Не было бы лимита, не было бы Кутепова и Зобнина. И оба из академии Коноплева, – отметил Мутко на конференции РФС.
Проба положительна
Мутко - дурак!! Реально!!! Или кутепов и зобнин офигенные футболисты?! Они просто вырасли на лимите!! И играю только потому, что нельщя взять других, более квалифицированных!! А игру кутеповп мы наблюдали в матче с КДИ!
14:24
Зайца нужно сшить!
2 человека на 16 команд РФПЛ, тогда сделайте лимит 1 + 10, 1 русский, 10 иностранцев и ваш Кутепов и Зобнин будут всегда в старте.
14:23
zux48
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
14:07
marksan
Лучше бы их и не было, а то уже сейчас пальцы веером!
14:06
Exsorsist
Не было бы Мутко и Прядкина, было бы 8 Месси, 8 -Роналду и 10 Гризманнов.
14:02
Kupservas
И не было бы такого министра...
13:59
Papasha_Killer
в динамо 11 человек этих Зобниных бегало в том году! и с лимитом
13:59
The glory !
а это кто такие ? Веталь жги ищчоооооо
13:58
СереХа
Зато были бы игроки уровня Аршавина, Игнашевича и Акинфеева. Все в точку.
13:58
serzheo
Да никого бы не было, дешевые негры бегали бы по лужайкам, а сборная прекратила бы свое существование.
13:54
Зайца нужно сшить!
Ахаха))) Крутышка, молодец. Из разряда "Стакан наполовину полон", а может было бы больше ребят и сильнее? Тех, кто прошёл жернова серьезной конкуренции, а не в тепличных условиях, из-за того что больше никого нет и при наличии паспорта РФ задорма попал в клуб и сбродную от безысходности?
13:53
SP2
Довольно двусмысленно. )) С учётом уровня игры сборной...
13:49
йа оршавен
как я ненавижу этого человека. тупой, наглый, бездарный.
13:49