Виталий Мутко покидает пост президента РФС, сообщает официальный Твиттер организации.
60-летний функционер ранее также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги. Также он занимает должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.
Виталий Мутко руководил подготовкой к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В декабре 2017-го его деятельность в РФС была официально приостановлена. Он также был пожизненно отлучен от Олимпиад, после чего подал апелляцию на это решение, которая пока не рассмотрена.
Мутко - 60! Вспоминаем "Зенит", РФС, Минспорта, Сочи-2014 и ЧМ-2018
Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!
⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k– РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.