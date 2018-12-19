

Виталий Мутко покидает пост президента РФС, сообщает официальный Твиттер организации.

60-летний функционер ранее также занимал должность министра спорта РФ, президента "Зенита" и российской премьер-лиги. Также он занимает должность заместителя председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития.

Виталий Мутко руководил подготовкой к зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В декабре 2017-го его деятельность в РФС была официально приостановлена. Он также был пожизненно отлучен от Олимпиад, после чего подал апелляцию на это решение, которая пока не рассмотрена.

Мутко - 60! Вспоминаем "Зенит", РФС, Минспорта, Сочи-2014 и ЧМ-2018

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!