Зинедин Зидан: "Реалу" в первом тайме с "Наполи" пришлось непросто"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (3:1) выразил удовлетворение результатом встречи и выходом команды в следующий этап. Специалист отдал должное итальянской команде.

– В первом тайме нам действительно пришлось непросто, – приводит Tmw слова Зидана. – Соперник создал нам трудности. Нам не удалось сделать то, что мы планировали, до перерыва. Во втором тайме "Реал" прибавил, и я доволен этой победой. Мы знали, что начало будет тяжелым, так как "Наполи" на своем поле создает серьезное давление.