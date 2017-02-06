Жена Тотти: "Спаллетти простил меня, у нас больше нет конфликта"

Илари Блази, жена нападающего "Ромы" Франческо Тотти, подчеркнула, что у нее больше нет разногласий с главным тренером команды Лучано Спаллетти. В сентябре прошлого года ивестная модель выступила с критикой в адрес специалиста в одной из телепередач, назвав того "маленьким человеком".

- Спаллетти простил меня, и у нас больше нет конфликта, - приводит Football Italia слова Блази. - Я постоянно слышу, что Тотти должен играть до 70 лет, но уже пришло время остановиться. Ему уже 40 лет, уже достаточно.

Поедет ли он играть за пределы Италии? Он сам сделает свой выбор, от меня это не зависит. Но, в конце концов, мы останемся жить в Риме, нас здесь все устраивает.