"Ювентус" выпустит свою криптовалюту

"Ювентус" подписал многолетнее партнерское соглашение с блокчейн‐компанией Socios, информирует официальный сайт итальянского клуба. Таким образом, туринцы вышли на рынок криптовалют.

Будет выпущена специальная цифровая монета для фанатов "Ювентуса", так называемый токен (Juventus Official Fan Token). Он позволит болельщикам участвовать в опросах и голосованиях, получать баллы лояльности и различные эксклюзивные награды.

Ранее с этой же компанией договор заключил французский клуб "ПСЖ". Кроме того, такая же концепция взаимоотношений между клубом и болельщиками используется "Реалом" и "Барселоной".

Напомним, что блокчейн – это база данных о транзакциях, сделках и контрактах внутри системы, представленной в криптографической форме. Изначально блокчейн был (и остается до сих пор) основой криптовалюты Bitcoin.