"Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту

"Ювентус" после объявления о переходе в клуб нападающего Криштиану Роналду начал продавать футболки с 7-м номером, под которым за туринцев будет выступать 33-летний португалец. Как сообщает Tutto Juve, спрос на экипировку "старой синьоры" с фамилией новичка велик – в минуту в среднем продается одна футболка.

Отмечается, что после сбоя в работе интернет-магазина "Ювентуса" у официальных магазинов клуба стали возникать очереди. Средняя стоимость футболки составляет 100 евро. В клубе рассчитывают продать не меньше миллиона футболок.

Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" 10 июля. По данным transfermarkt.de, туринцы заплатили за португальца 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.

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