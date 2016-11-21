16:43 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" потребует 581 миллион евро компенсации за ущерб после коррупционного скандала в 2006 году

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"Ювентус" продолжит бороться в суде за отмену решения о коррупционном скандале, который потряс итальянский футбол в 2006 году. Как сообщает Sky Italia, туринцы намерены потребовать компенсацию в размере 581 миллиона евро за ущерб, который был причинен клубу, который по итогам скандала лишился двух чемпионских титулов и был понижен в классе.

Ранее "Ювентус" уже обжаловал то решение и требовал компенсацию в размере 444 миллиона евро, но получил отказ.

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