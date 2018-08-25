"Ювентус" победил "Лацио", Роналду снова не забил

"Ювентус" обыграл "Лацио" в матче 2-го тура чемпионата Италии - 2:0. Голами отметились Миралем Пьянич и Марио Манджукич. Звездный новичок туринцев Криштиану Роналду вторую игру подряд не забил голов.

Чемпионат Италии

Серия A

2-й тур

"Ювентус" - "Лацио" - 2:0 (1:0)

Голы: Пьянич, 30 (1:0). Манджукич, 75 (2:0).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Хедира (Бентанкур, 85), Пьянич (Эмре Джан, 69), Матюиди, Бернардески (Дуглас Коста, 60), Манджукич, Криштиану Роналду.

"Лацио": Стракоша, Уоллас, Ачерби, Раду, Марушич, Лукас, Пароло (Бадель, 64), Милинкович-Савич (Дурмиси, 79), Лулич, Иммобиле, Луис Альберто (Корреа, 64).

Предупреждения: Сандру, 45+1. Пароло, 52. Милинкович-Савич, 66. Дуглас Коста, 81. Эмре Джан, 87.

Судья: Иррати.

25 августа. Турин. Стадион "Ювентус".