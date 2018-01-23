"Ювентус" победил "Дженоа" и снова сократил отставание от "Наполи" до 1 очка

"Ювентус" обыграл "Дженоа" в матче чемпионата Италии - 1:0. Единственный мяч провел Дуглас Коста. Туринцы сократили отставание от лидера таблицы "Наполи" до 1 очка.

Чемпионат Италии

Серия A

21-й тур

"Ювентус" - "Дженоа" - 1:0 (1:0)

Гол: Дуглас Коста, 16.

"Ювентус": Щенсны, Лихтштайнер (Барцальи, 83), Кьеллини, Бенатиа, Сандру (Асамоа, 76), Матюиди, Хедира (Стураро, 70), Пьянич, Игуаин, Манджукич, Дуглас Коста.

"Дженоа": Перин, Рози, Сполли, Россеттини, Иццо, Ригони (Галабинов, 46), Таарабт (Лазович, 68), Бертолаччи, Лаксальт, Омеонга, Пандев (Лападула, 78).

Предупреждения: Сполли, 25. Рози, 44. Сандру, 67. Пандев, 72. Перин, 84. Галабинов, 85.

Судья: Ди Белло.