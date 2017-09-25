Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:41 | Футбол — Италия

"Ювентус" обжалует решение отстранить Аньелли от футбола


"Ювентус" хочет обжаловать решение Спортивного трибунала Федерации футбола Италии отстранить президента клуба Андреа Аньелли от футбольной деятельности, сообщает Football Italia. Руководитель наказан за махинации с продажей билетов, а клуб оштрафован на 300 тысяч евро.

Отмечается, что прокуратура Итальянской федерации футбола просила отстранить его на 2,5 года, так как подозревала руководителя в распространении билетом среди преступных фанатских группировок.

Также сторона обвинения требовала наказать "Ювентус" двумя матчами без зрителей. Напомним, что туринцы одержали шесть побед во всех шести игр этого сезона Серии А.

 
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий