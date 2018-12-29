"Ювентус" обыграл "Сампдорию", Роналду оформил дубль и возглавил бомбардирскую гонку

"Ювентус" в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграл "Сампдорию" со счетом 2:1. Дубль оформил Криштиану Роналду.

У "Сампдории" отличился 35-летний Фабио Квальярелла, который забивает уже в девятом матче подряд. Еще один гол на 90+2-й минуте встречи забил Риккардо Сапонара. Однако взятие ворот не засчитали после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Отметим, что к основному времени матча было добавлено 9 минут.

Криштиану Роналду возглавил бомбардирскую гонку серии А. У него 14 голов и 5 результативных передач.

"Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице. "Сампдория" - пятая.

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

"Ювентус" - "Сампдория" - 2:1 (1:1)

Голы: Роналду, 2 (1:0). Квальярелла, 33 - с пенальти (1:1). Роналду, 65 - с пенальти (2:1).

"Ювентус": Перин, Кьеллини, Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди (Дуглас Коста, 82), Пьянич, Эмре Джан, Криштиану Роналду, Манджукич (Бернардески, 69), Дибала.

"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Феррари, Колли, Экдаль (Янкто, 82), Рамирес (Сапонара, 72), Прат, Линетти, Квальярелла, Капрари (Дефрель, 67).

Предупреждения: Матюиди, 36. Феррари, 36. Ругани, 71. Сапонара, 90+3.

Судья: Валери (Италия).

29 декабря. Турин. Стадион "Ювентус".