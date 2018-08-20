Войчех Щенсны: "Роналду скоро забьет"

Вратарь "Ювентуса" Войчех Щенсны считает, что нападающий Криштиану Роналду очень скоро начнет забивать. В матче тура серии А против "Кьево" (3:2) португалец не забил ни одного гола.

33-летний Роналду 10 июля подписал с "Ювентусом" 4-летний контракт.

- Роналду - великий игрок, он прибавил много качества нашей команде, - приводит Football Italia слова Щенсны. - К сожалению, он не смог забить "Кьево", но я уверен, что он очень скоро сможет забить в официальном матче.

Ранее Роналду выступал за "Реал", в составе которого четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.