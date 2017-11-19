Новый владелец "Милана" может быть мошенником, утверждает The New York Times. По данным источника, бизнесмен Йонхонг Ли выдавал себя не за того человека, которым является на самом деле. Он приобрел "Милан" у Сильвио Берлускони в 2016 году за 750 миллионов евро, однако оформление сделки не раз затягивалось. Это происходило из-за расследования, которое ведется в Китае в отношении Ли, который сообщал о себе и своем бизнесе фальшивые данные.

К тому же выяснилось, что Ли имеет проблемы с законом. В 2013 году он был оштрафован на 75 тысяч евро за то, что не сообщил факт продажи акций на 43 миллиона. Ранее его семейная компания обманула более 5 тысяч инвесторов на сумму до 57 миллионов евро. Его отец и брат за это сели в тюрьму.