Винченцо Монтелла: "Милан" доволен ходом этого сезона"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 10-го тура серии А против "Дженоа" (0:3) отметил, что доволен тем, как протекает этот сезон для команды. На данный момент "Милан" в турнирной таблице чемпионата занимает третье место.

- Это был трудный матч, как мы и ожидали, - приводит Footbal Italia слова Монтеллы. - В первом тайме мы играли слишком медленно, но я не вспомню хорошего момента у "Дженоа". Во второй половине команда понравилась мне намного больше. Мы пытались сопротивляться, но удаление осложнило нашу задачу. Даже в меньшинстве могли забить гол но после счета 2:0 игра была закончена.

СМИ создают большую шумиху вокруг "Милана" и ждут от команды очень многого. Но мы остаемся спокойными. Это просто поражение, которое может случиться в любой момент. Иногда такой матч помогает команде расти даже больше, чем победа. Мы довольны ходом этого сезона.