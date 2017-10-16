Винченцо Монтелла: "Горжусь тем, что "Милан" играл с душой"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 8-го тура чемпионата Италии против "Интера" (2:3) отметил, что ему понравилась игра команды. По его словам, у россонери есть повод для оптимизма.



- Мы отлично сыграли во втором тайме, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Горжусь, что мы играли с душой. Так, как мне нравится. Жаль, что не заработали очков, но мы показываем правильный футбол. После этого я чувствую оптимизм. Есть желание продолжать работу над этим проектом.

В какой-то момент мы смогли проявить характер и изменить ход игры. Трудно выступать с большим количеством новичков. Особенно, когда не так много времени для тренировок. Могли бы добиться намного большего в первом тайме, но не повезло при завершении атак.

Трансляция матча "Интер" - "Милан"