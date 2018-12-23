Венгер может занять место Гаттузо в "Милане"

Дженнаро Гаттузо должен выиграть два следующих матча с "Фрозиноне" и СПАЛ, чтобы остаться на тренерском мостике "Милана", сообщает Football Italia.

В субботней встрече с "Фиорентиной" черно-красные уступили на "Сан-Сиро" "Фиорентине", из-за чего выпали из первой четверки команд в турнирной таблице. Теперь Гаттузо нужно выиграть два оставшихся в 2019 года матча, чтобы его не уволили - гостевой поединок с "Фрозиноне" и домашнюю встречу со СПАЛ.

Отмечается, что в случае его неудачи, основным кандидатом на пост главного тренера станет бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

На данный момент "Милан" находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А. Команда набрала 27 очков в 17 матчах, она отстает от лидирующего "Ювентуса" на 22 балла.

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