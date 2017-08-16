"Валенсия" готова обменять Канселу на Кондогбья

Руководство "Валенсии" готово обменять защитника Жоау Канселу в "Интер" на Жоффре Кондогбья, утверждает Football Italia. Клубы ведут переговоры, пытаясь согласовать детали.

Ранее сообщалось, что миланцы отказались продавать полузащитника "Летучим мышам" за 30 миллионов евро, рассчитывая выручить за него не менее 35 миллионов.

В СМИ появлялась информация, что Кондогбья изъявил желание покинуть "нерадзурри". В прошлом сезоне француз провел 24 матча в чемпионате Италии, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.