В Британии не покажут первые 15 минут игры "Ювентуса" из-за запрета на трансляции

Транслятор серии А на территории Великобритании Eleven Sports не сможет показать в прямом эфире первые 15 минут матча "Кьево" - "Ювентус". Причина в запрете на трансляции, который действует в стране на это время.

Согласно решению, которое было принято по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14.45 по 17.15 по местному времени (16.45 - 19.15 по Москве) на территории Великобритании нельзя транслировать футбол в прямом эфире. Это было сделано с целью увеличить посещаемость матчей. Игра "Ювентуса" начнется в 19.00 по Москве и, несмотря на то, что это матч иностранного чемпионата, первые 15 минут окажутся вне прямого эфира.

В Eleven Sports подчеркнули, что не согласны с таким правилом и намерены бороться с ним. В сегодняшнем матче может состояться дебют Криштиану Роналду в составе "Ювентуса".