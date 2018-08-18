В Британии не покажут первые 15 минут игры "Ювентуса" из-за запрета на трансляции

Транслятор серии А на территории Великобритании Eleven Sports не сможет показать в прямом эфире первые 15 минут матча "Кьево" - "Ювентус". Причина в запрете на трансляции, который действует в стране на это время.
Согласно решению, которое было принято по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14.45 по 17.15 по местному времени (16.45 - 19.15 по Москве) на территории Великобритании нельзя транслировать футбол в прямом эфире. Это было сделано с целью увеличить посещаемость матчей. Игра "Ювентуса" начнется в 19.00 по Москве и, несмотря на то, что это матч иностранного чемпионата, первые 15 минут окажутся вне прямого эфира.
В Eleven Sports подчеркнули, что не согласны с таким правилом и намерены бороться с ним. В сегодняшнем матче может состояться дебют Криштиану Роналду в составе "Ювентуса".
Update on Chievo vs Juventus pic.twitter.com/dT6cagqah2– Eleven Sports (@ElevenSports_UK) 18 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/