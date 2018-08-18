12:56 | Футбол — Италия

В Британии не покажут первые 15 минут игры "Ювентуса" из-за запрета на трансляции


Транслятор серии А на территории Великобритании Eleven Sports не сможет показать в прямом эфире первые 15 минут матча "Кьево" - "Ювентус". Причина в запрете на трансляции, который действует в стране на это время.

Согласно решению, которое было принято по инициативе Футбольной ассоциации Англии, в период с 14.45 по 17.15 по местному времени (16.45 - 19.15 по Москве) на территории Великобритании нельзя транслировать футбол в прямом эфире. Это было сделано с целью увеличить посещаемость матчей. Игра "Ювентуса" начнется в 19.00 по Москве и, несмотря на то, что это матч иностранного чемпионата, первые 15 минут окажутся вне прямого эфира.

В Eleven Sports подчеркнули, что не согласны с таким правилом и намерены бороться с ним. В сегодняшнем матче может состояться дебют Криштиану Роналду в составе "Ювентуса".

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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